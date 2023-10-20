Cevdet Yılmaz Bütçe Komisyonu'na Sunum Yaptı

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sunum yaptı. 2024 yılında bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirleri ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edildi.

Cevdet Yılmaz Bütçe Komisyonu'na Sunum Yaptı
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Bütçe maratonu başladı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Bütçenin tümü üzerindeki sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

Yılmaz, bütçe gelir ve giderlerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirleri ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edildi. Bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar lira olarak teklifte yer aldı. Büyüme tahminlerine ilişkin de konuştu Yılmaz. Enflasyonun tek haneye indirileceği yönündeki beklentiler de yine dile getirildi.

İşsizlik rakamlarına yönelik hedefler de bütçede görüldü. Yılmaz, işsizlik rakamları için "2024 yılında yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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