Çiftçiye destek devede kulak kaldı!

2023 tarım destekleri açıklandı. Peki üreticiye çare oldu mu? Çiftçi büyük hayal kırıklığına uğradı. Birçok üründe gübre desteği geçen yıla göre değişmedi. Gelen zamlar ise yüzde 100-200'ün üzerinde. Mazot desteğinde de bazı ürünlerde 30 ile 50 TL arasında değişiklik yapıldı.

ÇİFTÇİYE DESTEK DEVEDE KULAK KALDI!

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek sağlanacak. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, çiftçinin borçlanarak üretim yapmak zorunda kaldığını söyledi. Fındık, kuru soğan, çay, zeytin ve şeker pancarına mazot desteği 86 lira, gübre desteği 21 lira olarak açıklandı.



Kuru fasulye, mercimek, nohut ve aspire mazot desteği 103 lira verilirken, gübre desteği geçen yılki rakamda da yani 21 lirada kaldı. Pamukta mazot desteği dekara 345, patates ve soyada 172, yağlık ayçiçeğinde ise 121 lira olarak duyuruldu.