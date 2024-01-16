Çiftçiye elektrik desteği sona erdi

Ancak bölgedeki sulama projeleri tamamlanamadığı için çiftçi elektrikle sulama yapmak zorundu. Üretici yüzde 50 destek bekliyor.

Elektrik desteği bitti, sulama projeleri daha tamamlanmayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretici mağdur.



Çiftçi, elektrik desteği kapsamında 5 yıllık planlama yapılmıştı. Faturanın ilk yıl yüzde 65’i karşılanmış, sonraki yıllarda da 10’ar puan düşürülerek destek devam etmişti. 2023 yılında destek sona erdi, üreticiye mesaj gitti.



Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, desteğin devam etmesini istiedi.



Çiftçiye elektrik desteği verilmezse bu durum pamukta rekoltenin düşmesine neden olacak.



Özel elektrik şirketi DEDAŞ çiftçiyi yüksek faturalarla mağdur ediyor. Bu nedenle üreticiler DEDAŞ'ın kamulaştırılmasını istiyor.



