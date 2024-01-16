Balıkesir zorlu kış şartlarına hazır



Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasına karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önlemlerini aldı.



Kar yağışı uyarılarının ardından depolarında 4 bin ton tuz bulunduran Büyükşehir, şimdiden ihtiyaç duyulan alanlarda hazır olunması için araçlarına tuz yükleme işlemlerini tamamladı



Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tüm bölgelerde çalışma yürütmeye başladı.



Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşların yardımına ise yine Büyükşehir Belediyesi koştu. 444 40 10 numaralı hattı arayarak yardım talebinde bulunulabileceği söylendi.