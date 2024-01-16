Balıkesir zorlu kış şartlarına hazır

Balıkesir kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Kent için aralıklı kar yağışı uyarısında bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, personeli ve güçlü araç filosuyla 7/24 teyakkuzda bekliyor.

Balıkesir zorlu kış şartlarına hazır


Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasına karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önlemlerini aldı.

Kar yağışı uyarılarının ardından depolarında 4 bin ton tuz bulunduran Büyükşehir, şimdiden ihtiyaç duyulan alanlarda hazır olunması için araçlarına tuz yükleme işlemlerini tamamladı

Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tüm bölgelerde çalışma yürütmeye başladı.

Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşların yardımına ise yine Büyükşehir Belediyesi koştu. 444 40 10 numaralı hattı arayarak yardım talebinde bulunulabileceği söylendi.

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# balıkesir belediyesi
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