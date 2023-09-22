Çine'de kuvars ve feldspat zenginliği

Aydın’ın Çine ilçesinde Eysim Madencilik kuvars ve feldspat madenini işliyor.



Aydınlı iş adamı Muhammet Demir, 10 yıl önce bir Belçika firmasından devraldığı maden işletmesini 10 kat büyüttü.



Aylık üretimini bin tondan 10 bin tona çıkardı. İşçi sayısını da 20 kişiden 150-170 kişiye çıkardı. Hedefi ise madenden sağlanacak olan katma değeri artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandırmak.



Çine’de kurulan tesisler, ayda 10 bin ton granül üretim kapasitesine sahip. İşlenmiş malzemeler seramik, mutfak tezgâhı, cam, elektronik sanayi, boya, yapı kimyasalları ve arıtma sektörüne hammadde olarak destek sağlıyor.



Eysim Mineral Madencilik Şirketi Genel Müdürü Muhammet Demir, ülkenin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtti.



Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel, yerli ve milli üretimi desteklediklerini söyledi.



