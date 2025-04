Çocuk bayramında acı tablo: Her 10 çocuktan 4’ü yoksulluk riskiyle büyüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla coşkuyla kutlanıyor. Ancak Ekonomim'e göre, TÜİK’in güncel verileri, çocukların karşı karşıya kaldığı maddi yoksunluk ve sosyal dışlanma riskinin, bayram coşkusuna gölge düşürdüğünü gözler önüne seriyor.

EN YÜKSEK YOKSULLUK RİSKİ 0-17 YAŞ GRUBUNDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “yaş gruplarına göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski” verilerine göre, 0-17 yaş grubu en yüksek risk grubunu oluşturuyor. 2021 yılından bu yana bu oranda düşüş gözlemlense de, 2024 itibarıyla her 10 çocuktan 4’ü hâlâ risk altında bulunuyor.

TATİL, ETKİNLİK, OYUNCAK… ÇOCUKLAR BİRÇOK HAKTAN MAHRUM

TÜİK’in 2024 yılı verileri, çocukların yaşam kalitesine dair çarpıcı sonuçlar içeriyor:

Çocukların yüzde 64’ü boş zaman aktivitelerine katılamıyor.

Yarısından fazlası ev dışında bir hafta tatil yapamıyor.

10 çocuktan 3’ü gelişimleri için gerekli olan gıdaları (et, tavuk, balık) her gün tüketemiyor.

Her 4 çocuktan biri bu durumu doğrudan maddi yoksunluğa bağlıyor.

10 çocuktan 2’si ise okul gezilerine, sosyal etkinliklere ve oyun araçlarına erişemiyor.

TÜİK’in yayımladığı veriler, yalnızca sosyal hayatta değil, bakım hizmetlerinde de ciddi eşitsizlikler olduğunu ortaya koyuyor. 0-12 yaş grubundaki çocukların yalnızca yüzde 1,5’i profesyonel bakım hizmetinden faydalanabiliyor. Bu hizmete ihtiyacı olan çocukların ise yüzde 74,7’si, maddi nedenlerle bu hizmete ulaşamıyor.