Çocukların Sinemaya veya Tiyatroya Gidememe Nedeni!

Sağlıklı ebeveynler olarak çocuklarınızın her istediğini karşılamak ve onlarla vakit geçirmek gayet normal bir düşünce. Ama bazı ebeveynler, gerek bulunduğu şehirde yeterli sinema veya tiyatro salonu olmadığından gerekse başka nedenlerden dolayı yeteri kadar çocukları ile aktivite bulunamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre çocukların neden sinemaya veya tiyatroya gidemediğini listeledik ve sizinle paylaşmak istedik.