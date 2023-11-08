Çocukların Sinemaya veya Tiyatroya Gidememe Nedeni!
Çocukların sinemaya veya tiyatroya gidememe nedenini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hazırladık ve bunları sizinle paylaşmak istedik. TÜİK verilerine göre çocukların sinemaya veya tiyatroya gidememe nedeni...
Sağlıklı ebeveynler olarak çocuklarınızın her istediğini karşılamak ve onlarla vakit geçirmek gayet normal bir düşünce. Ama bazı ebeveynler, gerek bulunduğu şehirde yeterli sinema veya tiyatro salonu olmadığından gerekse başka nedenlerden dolayı yeteri kadar çocukları ile aktivite bulunamıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre çocukların neden sinemaya veya tiyatroya gidemediğini listeledik ve sizinle paylaşmak istedik.
- Maddi Olarak Karşılayamamak - %40.2
- Yakında Salon Olmaması - %24,2
- İlgi Duymamak - %21,2
- Ailesinin Zamanı Olmaması - % 6,2
- Pandemi - %5,2
- Ailesinden İzin Alamadığı İçin - % 2,8
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