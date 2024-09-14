Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Yatırım çekmek için şirketlerle görüşecek

Sıcak para için bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidecek. Erdoğan, 23 Eylül'de ABD'li büyük şirket yöneticileriyle bir araya gelecek. Katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticilerin de yer aldığı ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor! Yatırım çekmek için şirketlerle görüşecek
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırım çekmek ABD'ye gidiyor. Financial Times, Erdoğan'ın 23 Eylül'de Fortune 100'deki 20 şirketin yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler de yer alıyor.

24 Eylül günü de Goldman Sachs, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmalarının yer aldığı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da listelenen şirketlerin de etkinliğin yan etkinliklerinde yatırımcı toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

JPMorgan, Goldman ve Citi konuya ilişkin yorum yapmadı.

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