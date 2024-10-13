Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Köfte Yusuf ve domuz eti kullanımı olayına da değindi.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in son saldırılarına karşı Türkiye’nin bölgesel stratejileri hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partili vekillerle olan temasını değerlendirerek yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Ürünlerinde domuz eti tespit edilen köfteciyle ilgili ise Erdoğan, bu olayın asla kabul edilemeyeceğini ve hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtti. Kabine’de yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair sorulara da cevap veren Erdoğan, bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.

 Köfteci Yusuf ve domuz eti olayı

Erdoğan, bir köfteci zincirinde domuz eti tespit edilmesine yönelik soruya sert tepki gösterdi. Bu olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilgili işletme hakkında gerekli hukuki adımların atıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Erdoğan, "Bu tür olaylar halk sağlığını tehlikeye atıyor ve tüketicinin güvenini zedeliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin sadece gıda sektöründe değil, her alanda titizlikle yapılmaya devam edeceğini söyledi.

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