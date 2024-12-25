Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 50 saniyede bir asgari ücret harcıyor! Asgari ücrete tepkiler çığ gibi büyüyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı. Yüzde 30'luk bir zam yapıldı, yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Bu rakam ise haliyle işçinin beklentisinin çok çok altında kaldı. Milyonlarca yurttaş karara tepki gösterdi.

Hükümet tasarruf yapmıyor, vatandaşa da vermiyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2024 yılında toplam bütçe ödeneği 12 milyar 283 milyon Türk lirası olarak belirlenmişti. Sarayın 1 günlük maliyeti ise 34 milyona yakın. Bir hesap yaptığımızda, 2025 yılının yeni asgari ücretini saray sadece 50 saniyede harcıyor...

Asgari ücretli mutsuz, emekli ise korkuyor...

Bu yılın mayıs ayında kamuda tasarruf paketi açıklanmıştı. Hedef ise 100 milyar liralık bir tasarruf sağlamaktı. Ancak ekonomik krizin tamamı dar boğazlıya yıkıldı, çünkü asgari ücretli hariç hiçbir kurum tasarruf yapmadı, harcamalarından kısmadı...

Vatandaşın umutları ise kursağında kaldı...