Cumhuriyetin 100. Yılında 5 Yeni Proje
Gayrimenkul sektörü fark yaratan projelerle öne çıkıyor. Tahincioğlu Gayrimenkul, Cumhuriyetin 100.yılına özel 5 yeni projeyi "yeni yüzyıla beş yıldız" sloganıyla hayata geçirdi.
Cumhuriyet'in 100.yılına özel 5 farklı proje hayata geçiriliyor. Yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektöründe fark yaratan Tahincioğlu 3'ü İstanbul'da olmak üzere 5 farklı projenin tanıtımını yaptı.
İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısında Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu 2023 yılı gayrimenkul sektörünü değerlendirdi. Ege'nin incisi Bodrum'da ki projeleriyle öne çıkan Tahincioğlu, otel konseptinde geliştirilen projeyi müşterilerinin hizmetine sunuyor. Ödeme modeliyle de müşterilere fırsatlar sunuluyor.
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