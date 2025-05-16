Darphane gibi çalıştılar! Adana’da sahte altın şebekesi çökertildi

Adana’da kuyumculuk sektörünü hedef alan sahtecilik şebekesi, polisin 8 ay süren takibi sonucunda çökertildi. Operasyonda, gramajı ve ayarı düşürülerek sahte şekilde piyasaya sürülmeye hazırlanan 12 milyon 253 bin TL değerinde altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Darphane gibi çalıştılar! Adana’da sahte altın şebekesi çökertildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki iki farklı atölyeye baskın düzenledi. Operasyon kapsamında bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam olmak üzere toplam bin 350 adet sahte altın ele geçirildi.

Şüphelilerin, darphanenin basması gereken altınları sahte kalıplarla taklit ettiği, eritilen saf altının gramaj ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü belirlendi. Ayrıca yapılan aramalarda 12 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve boş tutar alanı bırakılmış 6 adet imzalı senet ele geçirildi.

Operasyonda, atölye sahipleri S.İ. ve E.G. ile kuyumculuk yapan M.A., F.K., İ.K. ve sevkiyattan sorumlu Y.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., E.G., M.A. ve F.K. tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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