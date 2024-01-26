DEDAŞ’tan borçlu çiftçiye tehdit



Özel elektrik şirketi DEDAŞ, çiftçiyi tehdit etti, borcu olan üreticiye elektrik vermeyeceğini duyurdu.



Bölgede 130 binden fazla ÇKS kaydı bulunan üretici var. 51 bin çiftçi tarımsal sulama için elektrik abonesi.



Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 60'ı, buğdayın yüzde 14'ü, mısırın da 4'te 1'i de Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretiliyor.



Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, üretim yapmaya çalışan çiftçiye elektrik verilmeyeceğini duyurdu.



DEDAŞ'ın yüksek faturalarını çiftçi ödeyemiyor. Çiftçi tarlasını sulayamazsa rekolte kaybı yaşanacak.



DEDAŞ 2013 yılı itibariyle bölgede çalışmaya başladı. Geçen 10 yıllık süreç çiftçiyle şirket arasında yaşanan tartışmalarla ülke gündemi haline geldi. Çiftçi bu süreçte kamulaştırma talebini dillendirdi. Sorunun muhatabının şirket değil hükümet olduğuna vurgu yaptı.