Kuru meyve ihracatı yüzde 37 arttı

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını tek başına yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılında 1,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Bir önceki yıla göre dış satımda yüzde 37’lik bir artış oldu.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “ürünlerde rekolte düşüklüğü olmasına rağmen ihracat hedeflerimize ulaştık” dedi.



“Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünya lideriyiz” diyen Işık, stok yönetiminde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin önemine dikkat çekti.



Başkan Işık, 2023 yılında ABD, Japonya, Çin, Brezilya başta olmak üzere pek çok uzak pazarlarda ihracat artışları olduğunu belirtti.