Deprem bölgesine 6,4 milyar dolarlık can suyu

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ekonomik toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde önemli bir adım daha atıldı. Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) 500 milyon dolarlık finansman aktaracak yeni bir paket imzaladı.

Anlaşma, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” çerçevesinde 23 Mayıs'ta imzalandı. Finansmanın amacı, depremden etkilenen illerdeki işletmelere destek sağlamak, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılayarak istihdamı korumak ve artırmak.

18 İLDEKİ İŞLETMELER YARARLANACAK

Yeni finansman paketi, depremlerden doğrudan etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) ile komşu 7 il (Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli) olmak üzere toplam 18 ilde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor.

Bakanlık verilerine göre, 6 Şubat depremlerinden bu yana uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman miktarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 2,4 milyar dolarlık bölümü ise doğrudan reel sektör ve ihracatın desteklenmesinde kullanılıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİMİZE KATKI SAĞLIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik programın temel unsurlarının istihdamı artırmak, katma değerli üretimi teşvik etmek ve uygun koşullu finansmana erişimi kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Şimşek, “Uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.