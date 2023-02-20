Depremden sonra DASK'a 222 bin hasar ihbarı yapıldı

 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısının 221 bin 663'e ulaştığını duyurdu.

Depremden sonra DASK'a 222 bin hasar ihbarı yapıldı
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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında olabilmek için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Bugün itibarıyla DASK'a ulaşan hasar ihbarı sayısının 221 bin 663'e ulaştığı bildirilen açıklamada, işlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarının 519 milyon 177 bin liraya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, çok hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# DASK
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