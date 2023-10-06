Depremzedelere Hibe Ve Kredi Desteği! Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kredi desteğinde bir hak sahibine sadece bir konut ve bir iş yeri için hibe verilebilecek.

6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte kredi ve hibe desteği yürürlüğe girdi.



Yürürlüğe giren kredi ve hibe desteğinde kişinin kredi desteğinde gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.

"11 İlin Sorunu Hızlı Şekilde Çözülecek"

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam verilen kredi ve hibe desteğini değerlendirdi ve şunları ifade etti: