Depremzedelere Hibe Ve Kredi Desteği! Resmi Gazete’de Yayımlandı
Yerinde dönüşüm kampanyasına yönelik hibe ve kredi desteği Resmi Gazete’de yayınlandı. Depremzedeler yönelik verilen kredi desteğinde gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kredi desteğinde bir hak sahibine sadece bir konut ve bir iş yeri için hibe verilebilecek.
6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte kredi ve hibe desteği yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren kredi ve hibe desteğinde kişinin kredi desteğinde gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.
"11 İlin Sorunu Hızlı Şekilde Çözülecek"
Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam verilen kredi ve hibe desteğini değerlendirdi ve şunları ifade etti:
- Yerinde dönüşüm kampanyası olarak sunulan 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremlerden sonra bölgenin hızla kalkınması amaçlanırken konu hakkında yeni bir destek daha uygulamaya konulmuş faizsiz konut kredisi ile hibe kredisi müjdesi verildi. Zaten hükümetin orta vadeli planında da deprem bölgesine çok önem verildiği gözükmektedir. Dolayısıyla yakın zamanda 11 ilin konu sorunun çok hızlı bir şekilde çözüleceğini umud ediyoruz.