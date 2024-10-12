Destek ödemeleri banka hesaplarına yatırıldı! Bakanlık ayrıntıları duyurdu

Çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 185 milyon 799 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Destek ödemeleri banka hesaplarına yatırıldı! Bakanlık ayrıntıları duyurdu
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Çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi. Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 94 milyon 111 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 45 milyon 321 bin lira, bireysel sulama sistemleri için 37 milyon 525 bin lira, sertifikalı tohum üretimine 7 milyon 871 bin lira, sertifikalı tohum kullanımına 417 bin 435 lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 222 bin 400 lira, iyi tarım uygulamaları için 331 bin 165 liralık destek aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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