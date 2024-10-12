2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.