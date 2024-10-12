Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Dicle Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 21 ACU 934 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki 21 ACE 311 plakalı kamyonla, E.Ç'nin kullandığı otomobil ise V.K. idaresindeki 21 LC 729 plakalı traktörle çarpıştı.

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kaza! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Resim : 2

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin cesedi Hani İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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