Tekirdağ'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Kumbağ Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.