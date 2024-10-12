Tekirdağ'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İstinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tekirdağ'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

Tekirdağ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Kumbağ Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yalova'da fabrikada kimyasal gaz sızıntısı!Yalova'da fabrikada kimyasal gaz sızıntısı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ trafik kazası
Günün Manşetleri
Organize suç örgütlerine büyük darbe
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üç yeni üye seçildi
Lübnan'da 48 saatte 7 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da geniş kapsamlı huzur denetimi
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Lübnan İsrail'e karşılık veriyor
Yunus Emre Geçti hakkında iddianame hazırlandı
Discord skandalında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Ulusal Kanal’ın haberi fenomen öğretmeni gündeme taşıdı
Çok Okunanlar
Şanlıurfa'da Halk eğitimi müdürü intihar etti Şanlıurfa'da Halk eğitimi müdürü intihar etti
Organize suç örgütlerine büyük darbe Organize suç örgütlerine büyük darbe
Bursa'da ambulansın önünün kesilmesiyle ilgili açıklama Bursa'da ambulansın önünün kesilmesiyle ilgili açıklama
İstanbul'da geniş kapsamlı huzur denetimi İstanbul'da geniş kapsamlı huzur denetimi
İzmir'de Erkan Bulu'nun suç örgütüne operasyon İzmir'de Erkan Bulu'nun suç örgütüne operasyon