Dev mobilya markası satışa çıkıyor: Yeni sahibi 6 Mayıs’ta belli olacak

TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerini kapsayan dev satış için ihaleye çıkıyor. Satış süreci, 13 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bellona’nın yeni sahibinin belirlenmesi için yapılacak ihale, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da, TMSF’nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDEL 7 MİLYAR TL

İhale için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL. Katılım için 350 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor. Ayrıca ihale şartnamesi için 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyareti için ise 500 bin TL ücret talep ediliyor.

Son tekliflerin 5 Mayıs Pazar günü saat 16:30’a kadar TMSF’ye ulaştırılması gerekiyor. İhaleye hem yerli hem de yabancı yatırımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

İSTİKBAL DE SIRADA

TMSF’nin portföyünde yer alan bir diğer dev mobilya markası İstikbal Mobilya için de benzer bir satış planının hazırlandığı öğrenildi. Ekonomim'e göre, İstikbal’in önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması gündemde.

Bellona ve İstikbal, geçmişte Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ancak holdingin FETÖ ile iltisakı nedeniyle kayyum atanmasının ardından şirketler TMSF kontrolüne geçti. O günden bu yana Hazine bünyesinde yönetilen Bellona, şimdi yeniden özel sektöre devredilmeye hazırlanıyor.