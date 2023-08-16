Devletten 4 bin 471 TL destek! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "İşe Başlama Yardımı" isimli bir yardım veriliyor. "İşe Başlama Yardımı" adı verilen ve sosyal devlet gereği olarak yapılan bu yardımın miktarı artırıldı.  

Devletten 4 bin 471 TL destek! İşte başvuru şartları
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İstihdam amaçlı yapılan ödeme İşkur'a kayıtlı olanların iş görüşmesine gidiş geliş sürecindeki masrafları için ödeniyor. İşe Başlama Yardımı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar faydalanabiliyor.  Bir kez ödenen bu yardım geçen yıl 2 bin 157 lira olarak hesaplanmıştı. Yardımın miktarı 4 bin 471 liraya ulaştı. Sosyal yardım alan vatandaşlar İŞKUR tarafından mesleki eğitim alabiliyor, istihdam ve TYP programlarından destek alabiliyor.

# işkur # istihdam
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