Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

Bakan Alparslan Bayraktar, enflasyonun tetiklenmemesi için şu an zammın gündemde olmadığını söyledi.

Alparslan Bayraktar, "Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak o ayarlamaları yapıyoruz. Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci götürmek istiyoruz." dedi.

AKKUYU NGS'YE ALMANYA ENGELİ

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumla ilgili de bilgi verdi. Gerekli parçaları geciktiren Alman firması Siemens'e tepki gösterdi.

Bakan Bayraktar, "Çok büyük sorumsuzluk içinde, çok aymazlık içinde bu konuda kamu idaresine, bakanlığa açıklama yapmaya girmeksizin sorumsuzluk içinde hareket ediyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Alman şirketin alternatifsiz olmadığını söyledi, "Alterntifsiz bir konu değil, Rus şirkette farklı bir ülkeye siparişi verdi, parçalar da peyder pey geliyor." dedi.

"AKKUYU NGS 2028'TE BİTECEK"

Bayraktar, santralin tamamının ise 2028'de bitirileceğini açıkladı. Bayraktar, "2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye alıp Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılamayı hedefliyoruz." dedi.