Doğal gaz tarifesinde değişik olacak mı? BOTAŞ açıkladı

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan yeni tarife tablosuna göre, kasım ayından itibaren geçerli olacak doğal gaz tarifelerinde mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatları sabit kaldı.

Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulanacak kasım ayı doğal gaz satış fiyatı, bin metreküp için 5.631 TL olarak belirlendi. Ekmek üreticilerine yönelik tarife ise bin metreküp doğal gaz için 8.549 TL olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12.000 TL olarak duyuruldu.

Doğal gaz fiyat tarifelerinin aylık olarak güncellendiği de belirtildi.