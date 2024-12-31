Doğal gaz ücretlerine zam! 2025’te geçerli olacak yeni bedeller açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı itibarıyla doğalgaz dağıtımıyla ilgili çeşitli hizmet bedellerinde artışa gitti. Yeni tarifeye göre, abone bağlantı bedeli, sayaç değişim ücretleri ve iç tesisat işlemleriyle ilgili ücretlerde önemli bir zam yapıldı.

YENİ ABONE BAĞLANTI BEDELİ 6 BİN 154 LİRA

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, doğalgaz abone bağlantı bedelinin üst sınırı 6 bin 154 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ücret, doğalgaz bağlantısı için yapılacak işlemlerde ödenecek en yüksek bedel olacak.

100 metrekarelik bir alanda ilave bağlantı bedeli 5 bin 353 lira olarak belirlendi. Ayrıca, bağlantı kontrol ve onay bedeli de ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olacak.

SAYAÇ DEĞİŞİM ÜCRETİ YÜKSELDİ

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira olarak belirlenirken, sayaç açma kapama işlemi için ödenecek bedel 157 lira olacak. Bu değişiklikler, tüketicilerin doğalgaz sayaçlarıyla ilgili işlemlerinde ödeyeceği ücretlerde artışa yol açacak.

İç tesisat işlem bedelleri ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek. Bu ücret, tesisat işlemlerinin büyüklüğüne göre farklılık gösterecek.