Doğal gaza zam yolda! Faturalar artacak
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış hazırlıkları sürüyor. Vatandaşlar ekonomik dalgalanmaların doğal gaz fiyatlarına etkisinin nasıl olacağını merak ediyor. Finans uzmanı Prof. Dr Şenol Babuşcu doğal gaz fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımın ayrıntıları.
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı,Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da zam hazırlığına girişildiğini iddia etti.
Kış öncesi, elektriğe zam gelmesi bekleniyordu ve EPDK konuya ilişkin dikkat çeken bir adım attı. EPDK'nın konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği ileri sürüldü. Elektrik Mühendisleri Odası EMO tarafından gerçekleştirilen açıklamada, aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca eve yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini öne sürdü. İşte bu gelişmeler kapsamında Finans Uzmanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Şenol Babuşcu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
’Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi. Örneğin, aylık 100-200 metreküp arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi... Yeni yılda, doğal gazda da yıllık belli bir tüketimi aşan. gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek. Doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı henüz belli olmadı. Bu konuda bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek.’’