Doğal gaza zam yolda! Faturalar artacak

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı,Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da zam hazırlığına girişildiğini iddia etti.

Kış öncesi, elektriğe zam gelmesi bekleniyordu ve EPDK konuya ilişkin dikkat çeken bir adım attı. EPDK'nın konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği ileri sürüldü. Elektrik Mühendisleri Odası EMO tarafından gerçekleştirilen açıklamada, aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca eve yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini öne sürdü. İşte bu gelişmeler kapsamında Finans Uzmanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şenol Babuşcu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı: