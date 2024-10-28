PTT'den emeklilere destek! 50 bin TL verilecek

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon emeklileri etkilemeye devam ediyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar düşük faizli ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu kapsamda PTT emekli vatandaşlara 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisini 36 ay vade seçeneği ile sunuyor. İşte kredinin ayrıntıları...

PTT'den emeklilere destek! 50 bin TL verilecek
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PTT N kolay emekli maaşını PTT’den alan vatandaşları 100.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sunuyor. Geri ödeme kolaylığı sağlanan Kredide %3,19’dan başlayan düşük faiz oranları dikkat çekiyor.

Emekli maaşını PTT’den alan tüm emekliler bu kampanyadan yararlanabiliyor. Öte yandan kampanyadan yararlanabilmek için 80 yaşını geçmemiş olmanız ve kredi vadesi ile birlikte toplam yaşın 83’ü geçmemesi gerekiyor. Bununla birlikte başvurunuzda kredi Notunuz da başvurunuzun onaylanıp reddedilmesine ilişkin kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

Başvuru PTT şubelerinden temin ediliyor ve formun eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

Krediye ilişkin vade yasınız ve gelir durumunuz göz önünde bulundurularak belirlenirken kullanılan kredi tutarının binde beşi kadar kredi tahsis ücreti alınıyor.

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