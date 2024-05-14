Doğal gazda yeni anlaşmalar! Türkmen gazı, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı. Türkmen gazı, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak.

Doğal gazda yeni anlaşmalar! Türkmen gazı, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak
Editör: Haber Merkezi

Türkiye ve Azerbaycan, doğal gazda yeni işbirliklerine imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın da yeni bir kardeş olarak eklendiğini söyledi.

Doğal gazda yeni anlaşmalar! Türkmen gazı, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak - Resim : 1

Alparslan Bayraktar, "Türkmenisan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yeni boyut kazanacak. İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak." dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov da Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı’nın önemine dikkat çekti. Cabbarov, bu bölgeye gönderilecek doğalgaz ile Nahçıvan’ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daha da güçleneceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# doğal gaz # türkiye # Azerbaycan # son dakika
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