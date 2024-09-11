Doğalgaz ve elektrik faturalarına zam mı gelecek? Bakanlık açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Doğalgaz ve elektrik faturalarına zam mı gelecek? Bakanlık açıkladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bayraktar'ın öne çıkan konuşmaları şu şekilde: 

- (Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" "(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor
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