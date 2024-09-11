Tambuco Percussion Ensemble’in İlk Türkiye Konseri, 14 Eylül’de CRR’de!

1993’te kurulan ve dört kez GRAMMY adaylığına layık görülen Meksikalı grubun ilk Türkiye konseri, 14 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek. 2015’te “James Bond: Spectre” filminin açılış müziği “Los Muertos Vivos Estar”la da dikkatleri üzerine çeken Tambuco Percussion Ensemble, 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde müzikseverlere coşku dolu, unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festivalin ücretli konserlerinin biletleri Biletix’ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Bu yıl daha da genişleyen yelpazesi ve her daim kaliteli programıyla uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, birçoğu ilk kez ülkemize gelen yıldız isimlerin ve efsanevi oda müziği gruplarının konserlerine ev sahipliği yapıyor. 31 Ağustos – 18 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen festival aynı zamanda masterclass’lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinliklerle katılımcılarına zengin bir program sunuyor. Başarılı viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, özellikle genç dinleyici ve müzisyenlerin uluslararası sanatçılarla bir araya gelmesine büyük önem veriyor.

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’ye gelen efsanevi perküsyon grubu Tambuco Percussion Ensemble’ın konseri ise 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı 20.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Perküsyon alanında adeta bir yıldız olan Meksika kökenli topluluk, uluslararası konserleri ve özgün kayıtlarıyla 25 yıllık bir geçmişe sahip. Ricardo Gallardo, Alfredo Bringas, Raúl Tudón ve Miguel González’ten oluşan Tambuco Percussion Ensemble, En İyi Klasik Albüm ve En İyi Oda Müziği Topluluğu dahil olmak üzere dört kez GRAMMY ödülüne aday gösterilen birçok albüm kaydetti. 2015 yılında ise “James Bond: Spectre” filminin açılış müziği olan “Los Muertos Vivos Estar”ı kaydeden topluluk, ayrıca Japonya'nın en önemli sanatsal ödülü olan “Japonya Vakfı Sanat ve Kültür Ödülü”ne de layık görüldü. Günümüzde dünyadaki en iyi vurmalı dörtlüler arasında kendine sağlam bir yer edinen Tambuco Percussion Ensemble, tek bir tarza bağlı kalmayı reddederek, repertuarlarını etnik müzikten avangart müziğe kadar geniş bir alana yaydı.

Başta Lincoln Center, (ABD), Barbican Center (Londra), Festival de Radio France (Paris ve Montpellier), Berliner Festspiele (Almanya), Queensland Music Festival (Avustralya) olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki konser salonları ve festivallerde konserler veren Tambuco Percussion Ensemble ayrıca, Keiko Abe, Stewart Copeland, Valerie Naranjo, Nanae Yoshimura, Kifu Mitsuhashi, Kronos Quartet, Michael Nyman Band, Orchestre Philharmonique de Montpellier, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orchestra de Catania ve Santa Barbara Chamber Orchestra gibi müzisyenler, topluluklar ve orkestralarla birlikte sahne aldı ve kayıtlar yaptı.

İBB Kültür’ün düzenlediği uluslararası festivallerden 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin ücretli konserlerinin biletleri Biletix’ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerinin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PROGRAM

FESTİVAL KONSERLERİ

11 Eylül Çarşamba 20.00 SONICO Ensemble / CRR Konser Salonu

14 Eylül Cumartesi 20.00 Tambuco Percussion Ensemble / CRR Konser

Salonu

17 Eylül Salı 20.00 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov / CRR

Konser Salonu

18 Eylül Çarşamba 20.00 Kapanış Konseri: Quatuor Ébène /CRR Konser

Salonu

OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ (Moderatör: Feyzi Erçin)

13 Eylül Cuma 19.30 Tambuco Percussion Ensemble Söyleşisi / Metrohan

15 Eylül Pazar 19.30 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov Söyleşisi /

Metrohan

İLHAM VERENBULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ

12 Eylül Perşembe 17.30 Prof. Rick Stotijn / CRR Konser Salonu

ÇOCUK ATÖLYELERİ

15 Eylül Pazar 12.00 Tambuco ile Beden Perküsyonu Atölyesi / Bulgur

Palas

16 Eylül Pazartesi 17.30 Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile

Tahta Nefesli Çalgılar / CRR Konser Salonu Fuayesi

MASTERCLASSPROGRAMLARI

12 – 15 Eylül Kontrbas Masterclass’ı: Prof. Rick Stotijn / CRR

Konser Salonu

15 Eylül Pazar 15.00 Kontrbas Masterclass’ı Kapanış Konseri / Metrohan