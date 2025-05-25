Doğu Karadeniz’den 4 ayda 47,8 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgenin 2025 yılının ilk dört ayında 21 ülkeye toplam 6 bin 681 ton su ürünü ihraç ettiğini açıkladı. Bu ihracattan elde edilen toplam gelir ise 47 milyon 838 bin 975 dolar olarak kaydedildi.

RUSYA, İHRACATIN LİDERİ OLDU

Kobya’nın verdiği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında en büyük pazar Rusya Federasyonu oldu. Rusya’ya yapılan ihracat, 25 milyon 807 bin 448 dolarla toplam dış satımın yarısından fazlasını oluşturdu. Japonya’ya 6 milyon 422 bin 175 dolar, ABD’ye ise 6 milyon 381 bin 527 dolarlık su ürünü gönderildi.

TRABZON, İHRACATTA AĞIRLIĞINI KOYDU

Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 80’i Trabzon’dan gerçekleştirildi. Trabzon’dan yılın ilk dört ayında 18 ülkeye 5 bin 205 ton su ürünü ihraç edilirken, bu ticaretten 38 milyon 315 bin 746 dolar gelir sağlandı. Kentten en çok ihracat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya olarak öne çıktı.