Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başbakanı Şerif’i bugün Dolmabahçe’de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başbakanı Şerif’i bugün Dolmabahçe’de kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya göre, kabul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşecek.

Altun’un aktardığına göre, iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca Erdoğan ve Şerif’in, geçtiğimiz şubat ayında İslamabad’da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından işbirliği alanlarında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Erdoğan-Şerif görüşmesinde yalnızca ekonomik ve diplomatik işbirliği değil, aynı zamanda terörle mücadele, bölgesel güvenlik dinamikleri ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak. İki ülkenin, ortak tehditlere karşı dayanışmasını artırma yönünde adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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