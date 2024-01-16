Dolar 40 TL olacak! Açıklama yapıldı

Uzman isim tarafından açıklama yapıldı. Dolar 40 TL olacak diyen Prof. Dr. Duran Bülbül önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen ayrıntılar...

Dolar 40 TL olacak! Açıklama yapıldı
Dolar 40 TL olacak! Açıklama yapıldı
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Prof. Dr. Duran Bülbül dolar kurunu 40 TL olacağını açıkladı. Döviz yatırımcıları için de önemli açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanı, doların 40 TL'ye doğru gideceğini ifade etti. Dolar yatırımcısının merak ettiği açıklamanın ayrıntıları neler? İşte yanıtı...

'DOLAR 40 TL OLACAK'

Dolar 40 TL olacak

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Duran Bülbül'ün dolar hakkında yaptığı açıklama çok konuşuldu. Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"Döviz baskılanmamış olsa, şu an dolar 40 TL'nin üstünde olması gerekiyor. Kuru asla baskılamayacaklarını söylemişlerdi ama görüyoruz ki piyasa hala kurallarına göre işlemiyor. Önümüzdeki dönem döviz 40 TL'ye doğru ilerleyecek. İlk önce 30 TL'yi kıracak ardından 35 TL'ye doğru evrilerek 40 TL'yi takip eden bir yapı izleyecek.”
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