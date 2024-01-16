Dolar 40 TL olacak! Açıklama yapıldı

Prof. Dr. Duran Bülbül dolar kurunu 40 TL olacağını açıkladı. Döviz yatırımcıları için de önemli açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanı, doların 40 TL'ye doğru gideceğini ifade etti. Dolar yatırımcısının merak ettiği açıklamanın ayrıntıları neler? İşte yanıtı...

'DOLAR 40 TL OLACAK'

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Duran Bülbül'ün dolar hakkında yaptığı açıklama çok konuşuldu. Bülbül, şu ifadelere yer verdi: