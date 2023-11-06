Dolar Kurunun 2024 Yılında Kaç TL Olacağını Açıkladı

Finans kuruluşu S&P Global Ratings Dolar kurunun 2024 yılında kaç TL olacağını açıkladı. Bakın 2024'te dolar kaç TL olacak, işte S&P'nin yaptığı açıklama...

Dolar Kurunun 2024 Yılında Kaç TL Olacağını Açıkladı
Dolar Kurunun 2024 Yılında Kaç TL Olacağını Açıkladı
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Bir finans kuruluşu olan S&P Global Ratings, 2024 yılında Dolar kaç TL olacak sorusunu yanıtladı. SP'ni açıkladığı rapora göre Dolar kuru ne kadar olacak? S&P Global Ratings'in raporu Dolar kurunun 2024 yılında kaç TL olacağını açıkladı. İşte merak edilen açıklamanın tüm ayrıntıları...

2024 Yılında Dolar Kaç TL Olacak

2024 Yılında Dolar Kaç TL OlacakS&P Global Ratings'in raporuna bakıldığında Türkiye için 2023 ve 2024 büyüme rakamlarına, enflasyon beklentilerine yer verildiği görülüyor. S&P'ye göre 2023 yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 3.5 büyüyecek. 2024 yılında büyüme yüzde 2.3 seviyesinde olacak. dolar kuruS&P Global Ratings açıklamasının ardından 2024 dolar ve TL beklentisini paylaştı. Finans kuruluşu SP, dolar kurunun 2024 yılında 40 liraya ulaşacağını söyledi.

Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? Dövizde Son Gelişmeler... 26 Ekim 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...Borsa
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