Bir finans kuruluşu olan S&P Global Ratings, 2024 yılında Dolar kaç TL olacak sorusunu yanıtladı. SP'ni açıkladığı rapora göre Dolar kuru ne kadar olacak? S&P Global Ratings'in raporu Dolar kurunun 2024 yılında kaç TL olacağını açıkladı. İşte merak edilen açıklamanın tüm ayrıntıları...

2024 Yılında Dolar Kaç TL Olacak

S&P Global Ratings'in raporuna bakıldığında Türkiye için 2023 ve 2024 büyüme rakamlarına, enflasyon beklentilerine yer verildiği görülüyor. S&P'ye göre 2023 yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 3.5 büyüyecek. 2024 yılında büyüme yüzde 2.3 seviyesinde olacak. S&P Global Ratings açıklamasının ardından 2024 dolar ve TL beklentisini paylaştı. Finans kuruluşu SP, dolar kurunun 2024 yılında 40 liraya ulaşacağını söyledi.