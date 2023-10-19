Dolar Saltanatı Çöküyor! Çin ABD'yi Geçti

Hükümetin ekonomi politikaları belirsiz. Kalkınma planı çıkmazda. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu Büyüteç programında kalkınma planını değerlendirdi. Belirsizliğin acizlik olduğunu kaydetti.

Programa konuk olarak katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Genel Başkan önemli tespitlerde bulundu. Ekonomide Asya uygarlığının yükseldiğini vurguladı. Dolara güven de git gide düşüyor. Programda 2030 yılına dair değerlendirmeler de yapıldı.