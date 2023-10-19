Dolar Saltanatı Çöküyor! Çin ABD'yi Geçti

Hükümet ekonomide belirsiz bir yol izlerken hala Kalkınma planının ayrıntıları paylaşılmadı. 2024-2028 kalkınma planı hazır değil. Öte yandan dünya dolar saltanatının çöktüğü yeni bir sürece giriyor. ABD ekonomisi giderek kötüleşiyor. Atlantik çağı biterken Asya Çağı yükseliyor.

Dolar Saltanatı Çöküyor! Çin ABD'yi Geçti

Hükümetin ekonomi politikaları belirsiz. Kalkınma planı çıkmazda. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu Büyüteç programında kalkınma planını değerlendirdi. Belirsizliğin acizlik olduğunu kaydetti.

Programa konuk olarak katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Genel Başkan önemli tespitlerde bulundu. Ekonomide Asya uygarlığının yükseldiğini vurguladı. Dolara güven de git gide düşüyor. Programda 2030 yılına dair değerlendirmeler de yapıldı.

Putin ile Şi Bir Araya Geldi! Pekin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu DüzenleniyorPutin ile Şi Bir Araya Geldi! Pekin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu DüzenleniyorDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dolar saltanatı
Çok Okunanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
Zehra İnşallah Kimdir?
Zehra İnşallah Kimdir?
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar "İsrail Kara Operasyonuna Cesaret Edemediği İçin Hastaneyi Vurdu!" - Cihan Saraç "İsrail Kara Operasyonuna Cesaret Edemediği İçin Hastaneyi Vurdu!" - Cihan Saraç UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!