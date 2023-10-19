Dolar Saltanatı Çöküyor! Çin ABD'yi Geçti
Hükümet ekonomide belirsiz bir yol izlerken hala Kalkınma planının ayrıntıları paylaşılmadı. 2024-2028 kalkınma planı hazır değil. Öte yandan dünya dolar saltanatının çöktüğü yeni bir sürece giriyor. ABD ekonomisi giderek kötüleşiyor. Atlantik çağı biterken Asya Çağı yükseliyor.
Hükümetin ekonomi politikaları belirsiz. Kalkınma planı çıkmazda. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu Büyüteç programında kalkınma planını değerlendirdi. Belirsizliğin acizlik olduğunu kaydetti.
Programa konuk olarak katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Genel Başkan önemli tespitlerde bulundu. Ekonomide Asya uygarlığının yükseldiğini vurguladı. Dolara güven de git gide düşüyor. Programda 2030 yılına dair değerlendirmeler de yapıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi