Dolar ve euro yükselişte! İşte 26 Eylül 2025 güncel döviz kurları

Serbest piyasada dolar bugün (26 Eylül 2025) saat 09.30 itibarıyla 41,4756 TL’den alınıp 41,5033 TL’ye satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0,18 artışla başladı. Euro 48,5333 TL’den alınıp 48,5879 TL’den satılıyor. Eurodaki değişim düne göre yüzde 0,22 oldu. Sterlin ise 55,5378 TL’den işlem görüyor.

DÜNÜN DÖVİZ HAREKETLERİ

Dün dolar en yüksek 41,4897 TL, en düşük 41,4407 TL seviyesini gördü ve günü 41,4897 TL’den kapattı. Euro ise dün en yüksek 48,8496 TL, en düşük 48,3406 TL seviyelerinden işlem gördü ve günü 48,4570 TL’den tamamladı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Eylül ayının ilk gününe göre dolar 0,45 TL artarak yüzde 1,09 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 35,3663 TL’ye kıyasla 6,20 lira artarak yüzde 17,52 yükseldi. Son bir yılda ise 34,1546 liradan 41,5641 liraya çıkarak yüzde 21,69 değer kazancı yaşadı.

EURONUN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Euro, eylül ayının başına göre 0,37 TL artışla yüzde 0,77 yükseldi. Yılbaşı değeri olan 36,4849 TL’ye kıyasla 12,08 lira artarak yüzde 33,11 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 38,2467 TL’den 48,5650 TL’ye çıkarak yüzde 26,98 değer kazancı kaydetti.

STERLİNİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Sterlin, eylül ayının başına göre 0,20 TL düşerek yüzde -0,35 değer kaybetti. Ancak yılbaşı başlangıç değeri olan 43,9782 TL’ye kıyasla 11,53 lira artarak yüzde 26,22 yükseldi. Son bir yılda ise 45,9081 liradan 55,5095 liraya yükselerek yüzde 20,91 değer kazancı yaşadı.