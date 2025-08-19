Dolar ve Euro’da dalgalanma devam ediyor: 19 Ağustos güncel rakamlar

Bugün itibarıyla dolar 40,91 TL, euro ise 47,72 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve eurodaki son değişimleri yakından takip ediyor.

TCMB’nin açıklamasına göre, doların efektif alış kuru 40,7028 TL, satış kuru ise 40,8659 TL olarak belirlendi. Önceki efektif kur alışta 40,6809 TL, satışta 40,8439 TL idi.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3570, dolar/yen paritesi ise 146,90 seviyelerinde işlem görüyor.

Yeni güne başlarken dolar/TL 40,8536 TL (alış) – 40,9176 TL (satış) seviyesinde, euro ise 47,7225 TL civarında seyrediyor.