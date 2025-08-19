19 Ağustos 2025 karayolları raporu: Sürücüler için kritik uyarılar

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden güzergahlarda sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

İşte KGM bültenine göre il il karayollarında son durum:

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı, 0-13 km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 🛠️🚧 (7 gün 24 saat çalışma)

İzmir-Çeşme Otoyolu (Otoyol Kavşağı – Pınarbaşı Kavşağı, 0-2 km): 18-21 Ağustos tarihleri arasında Bornova istikametinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. 🛣️🔧

TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı – Misis Kavşağı, 3-7 km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. 🏗️🚦

Sakarya-Bilecik Yolu (26-28 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. 🚧🔄

Söğüt-Korkuteli Yolu (14-34 km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. 🛞⚠️

Kurucaşile-Cide Yolu (19-22 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. 🛣️🚨

Sivas-Ulaş Yolu (59-65 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrollü geçiş yapacak. 🚦🛠️

Elazığ-Keban Yolu (51-52 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. 🚧🚗

Ağrı-Doğubayazıt Yolu (28-31 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor. 🔄🛣️