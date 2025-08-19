19 Ağustos 2025 karayolları raporu: Sürücüler için kritik uyarılar
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 19 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki güncel yol durumunu açıkladı.
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden güzergahlarda sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
İşte KGM bültenine göre il il karayollarında son durum:
TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı – Akyazı Kavşağı, 0-13 km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. 🛠️🚧 (7 gün 24 saat çalışma)
İzmir-Çeşme Otoyolu (Otoyol Kavşağı – Pınarbaşı Kavşağı, 0-2 km): 18-21 Ağustos tarihleri arasında Bornova istikametinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacak. 🛣️🔧
TAG Otoyolu (Adana Doğu Kavşağı – Misis Kavşağı, 3-7 km): Üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. 🏗️🚦
Sakarya-Bilecik Yolu (26-28 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. 🚧🔄
Söğüt-Korkuteli Yolu (14-34 km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. 🛞⚠️
Kurucaşile-Cide Yolu (19-22 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. 🛣️🚨
Sivas-Ulaş Yolu (59-65 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrollü geçiş yapacak. 🚦🛠️
Elazığ-Keban Yolu (51-52 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. 🚧🚗
Ağrı-Doğubayazıt Yolu (28-31 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor. 🔄🛣️