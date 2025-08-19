Derik’te acı ölüm: 12 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut, kayalıklardan dere yatağına düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Derik’te acı ölüm: 12 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Sut kayalıklardan dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep’i babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ailesinin, Zeynep’i düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öğrenildi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi (19 Ağustos 2025)Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi (19 Ağustos 2025)Yurt
derik hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?