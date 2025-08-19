Derik’te acı ölüm: 12 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Sut kayalıklardan dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep’i babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Yapılan kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ailesinin, Zeynep’i düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiğini anlayınca battaniyeye sardığı öğrenildi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.