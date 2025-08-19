Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi (19 Ağustos 2025)

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde sık sık depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bugün meydana gelen son depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Ağustos 2025 son depremler:

08:28:41 – Balıkesir / Sındırgı – 2.2 büyüklüğünde – 10.25 km derinlik