Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi (19 Ağustos 2025)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Ağustos 2025 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Yayınlanma:
Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde sık sık depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bugün meydana gelen son depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
19 Ağustos 2025 son depremler:
08:28:41 – Balıkesir / Sındırgı – 2.2 büyüklüğünde – 10.25 km derinlik