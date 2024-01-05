Dövizi Olanlar Dikkat! Dolar Halay Başı - 5 Ocak 2024 Dolar, Euro Güncel Fiyatları Ne Oldu?

TCMB'nin döviz rezervleri ise bankalarla yapılan swap hacminin azalması ve Hazine'nin Eurobond geri ödemesinin rezervlere yansıması nedeniyle geçen hafta sert geriledi. TCMB tarafından dün akşam ve bugün yayımlanan verilere göre net uluslararası rezervler 29 Aralık'ta sona eren haftada 5.14 milyar dolar düşüşle 34.95 milyar dolara, toplam rezervler ise 4.39 milyar dolar düşüşle 141.06 milyar dolara geriledi.

Dövizi Olanlar Dikkat! Dolar Halay Başı

TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlanırken, Cuma gününü 29.53'ten kapatan dolar/TL bugün gün içerisinde 29.91'i görerek zirve tazeledi. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1 değer yitirdi. Euro TL ise 32.78 bandında işlem görüyor.

Aralık ayının ikinci yarısında sert düşüşlerle karşılaşan ve yüzde 9.3 gerileyen Borsa İstanbul üç günlük toparlanmanın ardından yön bulmakta zorlanıyor. Endeks dün yüzde 1.83 artışla 7,548 puana çıktı.

5 Ocak 2024 Dolar, Euro Güncel Fiyatları Ne Oldu?

Serbest piyasada 29,8430 liradan alınan dolar, 29,8450 liradan satılıyor. 32,6650 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,6670 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,7780 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5850 lira olmuştu.