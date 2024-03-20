Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sayısı yayınlandı, listenin başında İskandinav ülkeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler'in 20 Mart Dünya Uluslararası Mutluluk Günü dolayısıyla her yıl yayınlanan rapora göre, Finlandiya bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Gallup, Oxford Refah Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan raporda, 140'tan fazla ülkedeki insanlardan alınan anket verilerinden yararlanıldı. Rapor, yaşam değerlendirmelerini açıklamaya yardımcı olmak için kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi altı temel değişkeni inceledi.

İZLANDA

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI YÜKSELDİ

2023 raporunda 106. sırada yer alan Türkiye, 2024 raporunda 98. sıraya yükseldi. 143 ülkenin yer aldığı raporda, Afganistan mutluluk sıralamasında dünyanın en düşük sıralamasında yer alan ülke olmaya devam ediyor. Lübnan, Lesoto, Sierra Leone ve Kongo da son sırada yer aldı.

KADINLAR DAHA OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE SAHİP

Raporda öne çıkan bazı verilere göre, 2021-2023 arasında dünyanın her bölgesinde olumsuz duygular kadınlarda erkeklerden daha yaygındı. Olumlu duygular ise çok fazla değişmedi, hala gençler daha büyük yaş gruplarına kıyasla olumlu hislere daha çok sahip. Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı.

FİNLANDİYA

YAŞLILAR GENÇLERE GÖRE DAHA MUTLU

Kuşaklar arası mutluluk değerlendirmesi de farklılık gösteriyor. Buna göre, 1965'ten önce doğanlar (Boomerlar ve öncesi) yaşam değerlendirmeleri anketinde 1980'den sonra doğanlara(Y kuşağı ve Z kuşağı), kıyasla dörtte bir puan daha yüksek.

DÜNYA'NIN EN MUTLU ÜLKELERİ

Finlandiya Danimarka İzlanda İsveç İsrail Hollanda Norveç Lüksemburg İsviçre Avustralya

İlk 10 Sırada yer alırken;

Avusturya-14, İngiltere-20, ABD-23, Suudi Arabistan-28, İspanya-36. sırada yer aldı. Türkiye ise 98. sırada kendine yer buldu...