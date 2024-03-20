Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri belli oldu. 140'tan fazla ülkede yapılan anketlerle hazırlanan çalışmada Dünya'nın en mutlu ülkeleri listesinde ilk sırayı yine İskandinav ülkeleri aldı. Peki listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Editör: Orhun Çoban
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Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sayısı yayınlandı, listenin başında İskandinav ülkeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler'in 20 Mart Dünya Uluslararası Mutluluk Günü dolayısıyla her yıl yayınlanan rapora göre, Finlandiya bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Gallup, Oxford Refah Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan raporda, 140'tan fazla ülkedeki insanlardan alınan anket verilerinden yararlanıldı. Rapor, yaşam değerlendirmelerini açıklamaya yardımcı olmak için kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi altı temel değişkeni inceledi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim : 1
İZLANDA

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI YÜKSELDİ

2023 raporunda 106. sırada yer alan Türkiye, 2024 raporunda 98. sıraya yükseldi. 143 ülkenin yer aldığı raporda, Afganistan mutluluk sıralamasında dünyanın en düşük sıralamasında yer alan ülke olmaya devam ediyor. Lübnan, Lesoto, Sierra Leone ve Kongo da son sırada yer aldı.

KADINLAR DAHA OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE SAHİP

Raporda öne çıkan bazı verilere göre, 2021-2023 arasında dünyanın her bölgesinde olumsuz duygular kadınlarda erkeklerden daha yaygındı. Olumlu duygular ise çok fazla değişmedi, hala gençler daha büyük yaş gruplarına kıyasla olumlu hislere daha çok sahip. Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı.

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim : 2
FİNLANDİYA

YAŞLILAR GENÇLERE GÖRE DAHA MUTLU

Kuşaklar arası mutluluk değerlendirmesi de farklılık gösteriyor. Buna göre, 1965'ten önce doğanlar (Boomerlar ve öncesi) yaşam değerlendirmeleri anketinde 1980'den sonra doğanlara(Y kuşağı ve Z kuşağı), kıyasla dörtte bir puan daha yüksek.

DÜNYA'NIN EN MUTLU ÜLKELERİ

  1. Finlandiya
  2. Danimarka
  3. İzlanda
  4. İsveç
  5. İsrail
  6. Hollanda
  7. Norveç
  8. Lüksemburg
  9. İsviçre
  10. Avustralya

İlk 10 Sırada yer alırken; 

Avusturya-14, İngiltere-20, ABD-23, Suudi Arabistan-28, İspanya-36. sırada yer aldı. Türkiye ise 98. sırada kendine yer buldu...

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