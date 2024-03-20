Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 20 Mart hava durumu...

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis,Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesmlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçek, Yağışların kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın batısında yerel kuvvetliyağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.