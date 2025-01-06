Düşük emekli aylığı almamak için dikkat!

Emekli aylıklarındaki hesaplamaya göre 2025'te emekli olanlar 2024'te emekli olanlara göre daha düşük aylık alacak.

2024'ün ikinci yarısında emekli olmaya hak kazananlar, başvurularını 2025'e ertelediklerinde yüzde 30'luk kayıp yaşayacak.

4/A yani SGK'ya bağlı olarak çalışanlar için süre dolsa da kamu işçileri düşük aylık almamak için 14 Ocak'a kadar emeklilik dilekçesi verebilecek.

Emekli olmak isteyen kamu işçileri E-devlet üzerinden, SGK'ya başvurarak ya da posta yoluyla dilekçe işlemini tamamlayabilecek.

Konuyla ilgili konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, "Yaklaşık 7-8 aydır ülkenin gündemini işgal eden konulardan biri de 2024-2025 rasındaki emeklilik dilekçesini verecekler arasındaki maaş farklılıklarıydı. 2022 yılından 2023 yılına geçerken de yüzde 17'lik bir fark oluşmuştu. O fark şu an 2024 ile 2025 arasında yaklaşık yüzde 30. Normal 4A çalışanlarıyla alakalı olarak bu süre zaten bitmiş durumda. Bu süre onlarla yapılabilecek bir şey. Dilekçelerini verebilenler verdi, vermeyenler için de yapılabilecek bir şey yok. Kamu işçileri hala daha 2024 ile 2025 arasındaki maaş farklılıklarından etkilenmeden emekiliklerine ulaşabilirler ve yüzde 20'a yakın fazla bir emekli maaşına kavuşabilirler. Bu konu sadece kamu işçileri için geçerli." dedi.