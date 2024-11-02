Efsane Kasım indirimlerine karşı uyarı

Kasım ayı geldi mağazalar kampanya yarışına girdi. Efsane Cuma, Çılgın Kasım adı altında kampanyalar yapılıyor. Ancak bu sadece tüketici için değil dolandırıcılar için de fırsat oluyor. Uzmanlar ise indirimli ürün alacağım diye dolandırılmayın diyor. İşte ayrıntılar.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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Her Kasım ayında olduğu gibi mağazalar kampanya yarışına girdi. Etikette fiyatlar yarı yarıya indi. Ancak bu sadece tüketiciler için değil dolandırıcılar için de fırsat oluyor.

Alışveriş yapmak için e-ticaret sitelerine yönelen tüketiciler sitelerin aynısını kopyalayarak vatandaşı tuzağa düşürüyor.
Uzmanlar özellikle sponsorlu reklamlardan uzak durulmasının altını çiziyor.

- Bu tarz kampanyalara her zaman şüpheyle yaklaşılmalı. bununla birlikte, kullanıcılar güvenilir bir antivirüs kullanmalı ve çift faktörlü doğrulamayı tüm hesaplarında aktif hale getirmelidir. Bu adımlar, efsane kasım indirimlerine karşı güvenliğimizi sağlamada önemli rol oynar.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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