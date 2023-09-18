Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri 6.kez iş bırakma eylemi yaptı

Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri, toplu iş sözleşmesiyle elde ettikleri geriye dönük alacakları için yeniden iş bırakma eylemine başladı. Alacakların saatler içinde hesaplara yatırılacağını söyleyen hastane yönetimine güvenmeyen emekçiler haklarını ala kadar iş başı yapmayacak.

Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri 6.kez iş bırakma eylemi yaptı
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Bin 860 işçinin 50’şer bin liralık alacağı için Türkiye Sağlık İş Sendikası’na üye sağlık çalışanları 6. kez iş bıraktı. Ege Üniversitesi Hastanesi emekçileri, yönetimin ödeme sözünü tutmaması üzerine yeniden eylemlere başladı.

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EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞÇİLERİ 6.KEZ İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI


Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, hastane yönetimiyle bir araya geldi. Hastane yönetimi yine söz verdi, Maliye Bakanlığı’ndan gelen ödeneğin emekçilerin hesabına yatırılacağı söylendi. Ancak beklenen ilerleme sağlanmadı. Ege Üniversitesi Hastanesi önünde iş bırakma eylemine Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Serhan Bolluk da katıldı. Bolluk, işçi emekçi olmadan ülkenin ayakta durmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri 6.kez iş bırakma eylemi yaptı - Resim : 2
Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, emekçilerin alacakları verilene kadar eylemin süreceğini vurguladı. Hastane yönetimi evrak ve bordroların hazır olduğunu belirtiyor. Emekçiler ödeneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kuruma aktarıldığı anda emekçilerin hesabına geçmesini bekleniyor.

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