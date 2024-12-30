Egeyapı Avrupa GYO halka arz olacak

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Egeyapı Avrupa GYO), halka arz sürecine dair detayları açıkladı. 6-8 Ocak tarihleri arasında üç gün boyunca talep toplanacak olan halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Egeyapı Avrupa GYO halka arz olacak
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Şirketin mevcut 157,8 milyon TL olan sermayesi, halka arz ile 200 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda, sermaye artırımı yoluyla oluşturulan 42,2 milyon TL nominal değerli paylar ile şirketin ortağı Hasan İnanç Kabadayı’ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak. Toplamda 61,2 milyon TL nominal değerli pay, 15 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşacak.

İşlemler, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin liderliğinde gerçekleştirilecek.

Egeyapı Avrupa GYO Hakkında

2015 yılında kurulan Egeyapı Avrupa GYO, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi çeşitli alanlarda gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, sektördeki güçlü projeleri ve altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yatırımcıların merakla beklediği bu halka arz, hem şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi hem de sektördeki pozisyonunu daha da sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

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