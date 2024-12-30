Fatih Terim yeni takımında ne kadar ücret alacak?

Al-Shabab kulübü, Fatih Terim’in göreve başladığını yapay zeka ile hazırladığı bir video ile duyurdu. "Merhaba İmparator" sloganıyla paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Transferin ardından Terim, takımın devre arası kampına katılmak üzere Doha’ya hareket etti.

Terim’in teknik ekibinde, Türk futbolunun tanınmış isimleri de yer alacak. Galatasaray’daki görev dönemlerinden tanıdığımız Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin, Terim’in ekibinde yer alarak takıma destek verecek.

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim, Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi dünya çapında ünlü teknik direktörlerle rekabet edecek.

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferinin mimarı olan Fatih Terim, Süper Lig’de kazandığı 8 şampiyonlukla rekorunu koruyor. Daha önce Fiorentina ve Milan ile İtalya’da deneyim kazanan Terim, son olarak Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’u çalıştırmıştı.