Ehliyet, pasaport ve MTV ücretlerine yüzde 44 zam yolda!

Türkiye'de vergi artışları, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında gerçekleşiyor. 2025 yılında ehliyet, pasaport ve MTV'nin yanı sıra yurt dışı çıkış harcına da zam yapılacak. Vatandaşlar bu oranların ne kadar olacağını merak ederken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl "En iyimser tahmin" ifadesiyle zam oranlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yeniden Değerleme Oranı, ekim ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra netleşiyor ve kasım ayının ilk haftasında zam oranları resmen duyuruluyor.

YÜZDE 44 ZAM BEKLENİYOR

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olarak açıklanmış ve birçok vergi kaleminde büyük artışlar yaşanmıştı. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı için tahminini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalardaki artış en iyimser tahminle %44 civarında olacaktır." Bingöl, bu artışların özellikle ehliyet, pasaport ve MTV gibi kalemleri etkilediğini belirtti.

"-Yurtdışına çıkış harcı 500 TL’den 720 TL’ye

-İMEİ kayıt ücreti 31.692 TL’den 45.636 TL’ye

-Araç muayenesi 1.821 TL’den 2.623 TL’ye

-En düşük radar cezası 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükselecektir. Şimdiden hazırlıklı olun diyeceğim ama nasıl hazırlanılır onu ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı

Bingöl'ün tahminine göre; B sınıfı ehliyet harcı 3.945,40 TL'den yüzde 45’lik artışla 5.720,80 TL'ye çıkacak. Pasaport ücretleri ise; 6 ay süreli olan harç ücreti 1.639 TL'den 2.377 TL, 10 yıllık pasaport harç ücreti 7.833 TL'den 2025 yılında 11.357 TL'ye çıkması bekleniyor.